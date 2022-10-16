Ünlü oyuncu Sadık İncesu hayata gözlerini yumdu

Ses sanatçısı Onur Akay, oyuncu Sadık İncesu'yun vefat ettiğini açıkladı. Magazin dünyasında verdiği kötü haberler ile tanınan Onur Akay, 64 yaşındaki oyuncu Sadık İncesu'nun hayatını kaybettiğini şu sözler ile duyurdu:

"Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Mayıs Sıkıntısı adlı filmde rol almıştı. Oyuncu Sadık İncesu'yu kaybettik. 13 Ekim 2022 Perşembe günü hayatını kaybeden İncesu, maalesef amansız hastalığa yenik düştü. Yapımcılık ve görüntü yönetmenliği de yapan Sadık İncesu, aynı zamanda çok değerli bir fotoğraf sanatçımızdı ve Nuri Bilge Ceylan'ın da asistanıydı. Hastalığının ilerleyen dönemlerine denk gelen Haziran ayında gerçekleşen son sergisine katılmıştı. Bu sergi Eylül ayında İzmir'de tekrarlanacaktı ancak katılacak gücü kalmamıştı."