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Ünlü oyuncunun durumu kötüye gidiyor!

Durumu kötüye giden Bruce Willis ailesiyle daha çok zaman geçirmek istiyor

08 Aralık 2022 Perşembe 20:01
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Ünlü oyuncunun durumu kötüye gidiyor!



‘Afazi’ hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakma kararı alan ABD’li oyuncu Bruce Willis, eski eşi Demi Moore ve kızları ile bir araya geldi. Bazı kaynaklara göre oyuncunun sağlığının giderek bozulduğu ve ailesiyle daha çok zaman geçirmek istediği biliniyor.

Geçtiğimiz mart ayında, konuşma, duyduğunu anlama gibi bilişsel yeteneklerini kaybetmesine yol açan afazi hastalığına yakalandığını duyuran 67 yaşındaki aksiyon yıldızı Bruce Willis, uzun bir süredir gözlerden uzaktı.

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktörün eşi Emma Heming, sık sık sosyal medya hesabından oyuncunun hayatından kareler paylaşıyordu.

2000 yılında yollarını ayırdığı eşi Demi Moore ile bir araya gelen oyuncu, kızı Tallulah'ın sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis ve Moore, dostluklarının her zaman devam ettiğini sık sık dile getiriyordu.

DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

RadarOnline'ın haberine göre, aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini ifade etti. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği iddia edildi. Bir kaynağın "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği biliniyor.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Hollywood’un efsane isminin eşi Emma Heming, oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. “Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.

43 yaşındaki model, “Evdekilere gösterdiğim ilgi hem akıl sağlığımı hem de tüm sağlığımı etkiledi, ki bu da aileme hiç yarar sağlamadı” diyerek konuşmasına devam etti. Heming, “Birisi bana kısa bir zaman önce ‘Birisiyle fazla ilgilenmeye başlarsan kendinle ilgilenmeyi ihmal edersin’ demişti. Bu sözler uzun süre beni etkisi altına aldı” dedi. Model, verdiği röportajda artık kendi ‘temel ihtiyaçlarına’ odaklanacağını belirtti.

BRUCE WILLIS’İN HASTALIĞI NE?

Büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.

Mavi Ay, Zor Ölüm ve Ucuz Roman gibi dizi ve filmlerle büyük bir hayran kitlesine sahip Hollywood aktöre, mart ayında 'afazi' teşhisi konulduğu açıklanmıştı. Ailesi, Willis'in "Kendisi için çok şey ifade eden oyunculuk kariyerini bırakacağını" duyurmuştu. Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluğun adı. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyar.

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