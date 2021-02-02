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Ünlü rap şarkıcısı Silento cinayetten tutuklandı

Amerikalı rap şarkıcısı Silento, kuzenini öldürmekle suçlanarak tutuklandı.

02 Şubat 2021 Salı 14:21
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Ünlü rap şarkıcısı Silento cinayetten tutuklandı

Amerikalı rap şarkıcısı Silento, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Watch Me (Whip/Nae Nae) adlı şarkısıyla tanınan 23 yaşındaki Silento, 21 Ocak’ta öldürülen kuzeninin ölümünden sorumlu tutuldu.

Georgia eyalet polisi, dün, gerçek adı Ricky Hawk olan rap’çinin tutuklandığını açıkladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Bugün 23 yaşındaki Ricky Hawk, 34 yaşındaki kuzeni Frederick Rooks'u öldürmekten tutuklandı. DeKalb İlçe Polis Merkezi, Deep Shoals Circle'da 21 Ocak’ta vurulmuş halde bulunmasının ardından Rooks'un ölümünü araştırdı. Cinayetle suçlanan Hawk, DeKalb İlçe Hapishanesi’nde tutuluyor” denildi.

Yetkililer, rap’çinin kuzeni Rooks'un yüzünden ve bacağından vurulduğunu söyledi.

Silento, eylül ayında da iki kişiye baltayla saldırma suçlamasıya tutuklanmıştı.

ÖDÜLLÜ ŞARKICI

2015'te Watch Me şarkııyla çıkış yapan rap'çi, aynı parça ile Billboard Hot 100'de üçüncü sıraya yükseldi. Silento, Dijital Medyada En Çok Takip Edilen Şarkı (Video) Dalında Billboard Müzik Ödülü kazandı.

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