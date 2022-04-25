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Ünlü rapçinin şüpheli ölümü

Ünlü rapçi Beta'nın ölüm haberi herkesi şoke etti. Gelen son dakika haberine göre Beta lakaplı rapçi Berk Bayındır bir rezidansın sekizinci katından düşerek yaşamını yitirdi. Rapçinin sevenleri "Beta neden öldü?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Görgü şahidi ise muhabirlere kan donduran detayları anlattı. Beta Berk Bayındır kimdir?

25 Nisan 2022 Pazartesi 14:57
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Ünlü rapçinin şüpheli ölümü

Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır hayatını kaybetti. Acı haberi kendisi gibi rapçi olan Server Uraz sosyal medya hesabından verdi. Ünlü rapçi ve fenomen Beta neden ve nasıl öldü? Berk Bayındır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Beta lakabıyla tanınan Berk Bayındır, yaşadığı rezidansın sekizinci katından düşerek yaşamını yitirdi.

Beta Berk Bayındır'ın arkadaşı sosyal medya hesabından "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır'ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

'PENCEREDEN ÇARPA ÇARPA AŞAĞI DÜŞMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

BETA BERK BAYINDIR NASIL ÖLDÜ?

Beta'nın ölümüne dair bilinenler ise şöyle: Sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks rezidansta olan ünlü rapçi Berk Bayındır, rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu'na götürüldü. (İHA)

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