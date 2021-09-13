Ünlülerin fotoğraflarını taklit eden fenomen isim Celeste Barber’ın yeni hedefi Victoria Plum oldu

Avusturalya’nın komedi kraliçesi olarak bilinen Celeste Barber, birebir olarak canlandırdığı Instagram fotoğraflarıyla, sosyal medyanın aslında ne kadar sanal ve gerçeklik taşımayan bir dünya olduğuna işaret ediyor. Paylaşımlarında sık sık ünlü isimlerin kusursuz bir şekilde çekilen fotoğraflarını kendisine göre yeniden yorumluyor. Üstelik 8.3 milyondan fazla takipçisi bulunan Baber’ın paylaşımlarını ünlü isimler de beğeniyor ve youm yapmayı ihmal etmiyor.

CELESTE BARBER'IN PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Çıplaklık konusunda ünlü isimlerle yarışan Celeste Barber’ın hedefinde bu sefer de sevilen model Victoria Plum vardı. Plum’un göğüsleri çiçek detayları kapattığı fotoğrafı yapraklarla yeniden yorumlayan Barber’in paylaşımı yarım milyondan fazla beğeni topladı.

Geçtiğimiz yıllarda Candice Swanepoel'in çıplak fotoğrafını taklit ettiği için Instagram tarafından sansürlenmişti. Celeste Barber, paylaştığı yeni bir çıplak fotoğrafla Instagram’ı vücutlar üzerinden çifte standart yapmakla suçlamıştı. Sosyal medyada popüler hale geldikçe daha kolay paylaşım yapabildiğini vurgulayan Barber, ünlü isimleri diline dolamaya devam edeceğinin işaretini de verdi.