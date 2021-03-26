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Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter 80 yaşında hayata veda etti. Kızı Brooke Bowman, Walter'ın New York'taki evinde uykusunda öldüğünü doğruladı.

26 Mart 2021 Cuma 11:01
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Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

Emmy ödüllü usta oyuncu Jessica Walter 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Walter’ın kızı Brooke Bowman, annesinin ölümünü doğrularken yaptığı açıklamada, “Hüzün dolu kalbimle değerli annem Jessica’nın hayatını kaybettiğini doğruluyorum. 60 yılı aşkın kariyerinde, ekran önü ve arkasında hikayeler anlatmak onun en büyük zevkiydi. Onun mirası geride bıraktığı işlerde yaşayacak. Pek çok insan onu neşe dolu biri olarak hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

1975’te Amy Prentiss dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Walter, kariyeri boyunca yaklaşık 200 yapımda seyirci karşısına çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Jessica Walter
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