Usta oyuncu Jessica Walter hayatını kaybetti

Emmy ödüllü usta oyuncu Jessica Walter 80 yaşında yaşamını yitirdi.



Walter’ın kızı Brooke Bowman, annesinin ölümünü doğrularken yaptığı açıklamada, “Hüzün dolu kalbimle değerli annem Jessica’nın hayatını kaybettiğini doğruluyorum. 60 yılı aşkın kariyerinde, ekran önü ve arkasında hikayeler anlatmak onun en büyük zevkiydi. Onun mirası geride bıraktığı işlerde yaşayacak. Pek çok insan onu neşe dolu biri olarak hatırlayacak” ifadelerini kullandı.



1975’te Amy Prentiss dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Walter, kariyeri boyunca yaklaşık 200 yapımda seyirci karşısına çıkmıştı.