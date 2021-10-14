Uygur, Rauf Raif Denktaş ile anısını anlattı

Ünlü oyuncu ve sunucu Behzat Uygur, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş ve eşi Aydın Denktaş ile bir anısı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Uygur, 1991 yılında ilk KKTC turnesinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak dekorumuzu işlemlerden çıkan bir sorun yüzünden götüremediğimiz için yetkililer oradan bulanacak dekorlar ve aksesuarlar ile oynayabileceğimizi söylediler. Çaresiz tamam dedik. Yazışmalar, telefonlar derken bizim dekora yakın bir şeyler ayarladılar. Ancak gittiğimizde bazı eksikler ve içimize sinmeyen şeyler olduğunu gördük. Oyun öncesi bizi evine çaya davet eden sayın Rauf Denktaş’ın zarif eşi Aydın Denktaş’a sohbet anında durumu aktarınca “Çocuklar evden ihtiyacınız ne varsa alabilir, dekorda kullanırsınız” dedi. Bizde tablo, biblo, vazo, sehpa, koltuk derken durumu biraz abarttık galiba ne varsa götürdük. Neyse, akşam Sayın Rauf Denktaş ile birlikte oyunu izlemeye geldiler. Perde açılıp oyun başladığında Rauf Bey dekoru incelemeye başlayıp Aydın Hanıma bir şeyler fısıldamaya başladı. “Bu bizim tabloya benziyor. Sehpa bizimkinin aynısı. Koltuk tıpatıp.” gibi.

Oyun sonunda sahnede çiçek takdim ederken “Sanırım oyun bizim evde geçiyor” diye fısıldadığında birlikte kahkaha attık. Bu kadar sıcak, samimi, kıymetli ve güzel insanlardı. Saygıyla ve özlemle anıyoruz. Mekanları cennet olsun...”