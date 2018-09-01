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Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk o oldu!

Oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas'da ünlü bir ajansla çalışmaya başlayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'den Victoria's Secret atağı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:08
Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk o oldu!

Dilan Çiçek Deniz bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği Los Angelas'da Victoria's Secret seçmelerine katılmıştı. Güzel oyuncu bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York'a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.

İLK TÜRK MELEK ADAYI

Dilan Çiçek Deniz, bu görüşme sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde olumlu sonuç olur ise tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan ‘Victoria's Secret Moda Şovu' defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyecek ilk Türk Victoria's Secret meleği olacak. 2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan ve oyunculuk kariyerine yoğunlaşan Dilan Çiçek Deniz seçmelere davet edilen ilk Türk oldu. Deniz “Eğer defilede yer alma fırsatı yakalarsam yurtdışında oyunculuk kariyerime adım atmam için çok önemli bir şans olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok önemli kişiler ile tanıştım” dedi.

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Dilan Çiçek DenizVictorias SecretMelekDefileMagazinHaber
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