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Yağmur Ün evlilik teklifi aldı! Pozları olay oldu

Alemin Kıralı dizisi ile şöhreti yakalayan Yağmur Ün doktor sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettikten sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç oyuncu, "Önümüzdeki yarım asır eğlenceli olacak" dedi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 14:13
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Yağmur Ün evlilik teklifi aldı! Pozları olay oldu

Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakteriyle ünlenen ve o dönem çocuk oyuncu olan Yağmur Ün büyüdü ve özel hayatıyla gündem oldu. Yağmur Ün son pozlarından sonra sevgilisiyle dikkat çekti.

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, sevgilisinden evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını aldıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan doktor Doğaç, "Aldığım en güzel 'evet' idi. Umarım bana bir ömür katlanabilirsin" diyerek eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Ekran Alıntısı

Yağmur Ün ise Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düştü.

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