Yalnızlık Allah'a mahsus

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gece bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekana yanında arkadaşı ve samimi olduğu sarışın bir kadın ile gelen ünlü şovmen evliliğe "Yalnızlık Allaha mahsus" diyerek yeşil ışık yaktı.

Uzun süre kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve yakın bir zamanda sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, mekan çıkışı sarışın bir kadınla objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan ünlü şovmen, evlilikle ilgili açıklama yaparken yine rahat durmadı.

"YALNIZLIK ALLAH'A MAHSUS"

"Hayatınızda birisi var mı, neden paylaşmıyorsunuz?" sorusuna Mehmet Ali Erbil "Şu an paylaşacak birisi yok, aşk kimyasal bir şey insanın bütün hücrelerine dokunuyor." dedi. Muhabirlerin "Mehmet Ali Erbil bir kez daha evlenir mi?" sorularına ise yanıt veren Mali, "Neden olmasın, hayat arkadaşı çok önemli, yalnızlık Allaha mahsus. Evlilikte yaşa bakmam ki. Bakarsın benden büyük olur 30-35 yaşında" diyerek tekrardan evlenebileceğinin sinyalini verdi. Gürkan Şef'in, Mehmet Ali Erbil'e tatlı uzatması sonrası Mali adını söylemediği kız arkadaşına elleri ile tatlı yedirdi.

"KENDİSİNİN GÜZELLİK UZMANIYIM"

Kendi aracına binerek uzaklaşan ve mekanda samimi şekilde eğlendiği koz arkadaşını başka bir araba ile göndermeye çalışan Mali, tek başına mekandan ayrıldı. İsmini söylemeyen gizemli kız arkadaşı ise basın mensuplarına "Kendisinin güzellik uzmanıyım. Başka bir şey yok." dedi. Muhabirlerin "İleride olabilir mi peki?" sorusuna ise "Teşekkürler diyerek." kaçamak cevap verdi.