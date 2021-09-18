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Yasak Elma'da yasak aşk çıktı!

Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pekdemir, dizinin ikinci yönetmeni Oğulcan Eren Akay ile Cihangir'de sarmaş dolaş bir şekilde objektiflere yakalandı. Evli olduğu iddia edilen Akay, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

18 Eylül 2021 Cumartesi 13:07
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Yasak Elma'da yasak aşk çıktı!

2018 yılında avukat Burak Mengü'den boşanan geçtiğimiz sene ayrıldığı Yasak Elma adlı dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, Cihangir'deydi.

PEKDEMİR'İN GECESİ OLAYLI BİTTİ

Bir mekanda gece 03.00'e kadar Yasak Elma dizisinin ikinci yönetmeni olan Oğulcan Eren Akay ile samimi görüntüler veren Pekdemir'in gecesi olaylı bitti. Gecenin ilerleyen saatinde mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla ortalık karıştı.

MUHABİRE KAFA ATIP TEKME İLE SALDIRDI

Alkolün dozunu kaçıran Pekdemir'in yanındaki gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına saldırarak ağıza alınmayacak küfürler etti. Olaylı gecede, alkollü olduğu görülen Pekdemir'in arkadaşı, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atıp, tekme ile saldırdı. Pekdemir bu sırada bağırarak tarafları teskin ve sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Arabaya binerek olay çıkaran arkadaşının arkasından giden Pekdemir bir süre sonra olay yerine geri döndü. Oyuncu, "Arkadaşlar sizden özür diliyorum. Lütfen bu olayı büyütmeyin, haklısınız görüntüleri kullanın ya da kullanmayın demiyorum ama beni lütfen gömmeyin" diyerek ağladı.

AKAY'IN EVLİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Akay'ın evli ve çocuğu olduğu iddia ediliyor. Pekdemir, yeni diziyle ekrana gelecek. Pekdemir, 'Yalancılar ve Mumları' dizisiyle ekranda olacak. Oyuncu, olaylı geceyle ilgili de açıklama yapmadı.

Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaŞafak Pekdemir
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