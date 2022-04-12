Yeliz Yeşilmen hamamdan yarı çıplak paylaştı!

Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde katıldığı programda travmasıyla yüzleşmiş, başından geçen olayları gözyaşları içinde anlatmıştı.

Sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen Yeliz Yeşilmen, rahatlamak için kendini hamama attı.

Sosyal medya hesabından hamamda çekilen üstsüz fotoğraflarını paylaşan Yeşilmen'e yorum yağdı.

Yeşilmen paylaşımına; "Bu hayatta neyi ciddiye alıp neyi ciddiye almayacağını çok dikkat etmen gerekiyor çünkü ciddiye aldığın şeyi büyütürsün ukala insanları değersiz insanları sinirini bozan insanları ve sinirini bozan hiçbir şeyi sakın sakın ciddiye alma onlara bu pirimi verme olayları büyütme aşkı sevgiyi huzuru yardımı büyüt ki hayatına bereket bolluk yağsın." notunu düştü.