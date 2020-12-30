Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı

Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te 3 milyon euroya 1000 hektarlık ormanlık alan satın aldı. Yıldız futbolcu bu yatırımını izinli şekilde balık tutma, avlanma ve kar motorsikletine binmek için kullanacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:28
276 Okunma
Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, ülkesi İsveç'te kendisine avcılık, balık tutma ve kar motorsikletine binmek için kullanabileceği bir orman satın aldı.
 

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 2

Ortaya çıkan bilgilere göre Ibrahimovic'in İsveç'in Norveç sınırına yakın bir bölgesinde 1000 hektarlık bir orman satın aldığı ortaya çıktı.

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 3

İsveçli yıldızın avcılık ve balıkçılık üzerine özel ilgisi olduğu biliniyordu ve bu son yatırımıyla kendi arazisinde bu hobilerini yapabileceği ifade ediliyor.

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 4

Ibrahimovic'in bu pahalı yatırımı için 3 milyon euro ödediği belirtiliyor.

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 5

Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medya hesabından paylaştığı avcılık, balık tutma ve kar motorsikleti fotoğraflarından bazıları... 

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 6

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 7

Zlatan Ibrahimovic hobileri için yeni orman satın aldı - 8

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı
Tarkan'dan güldüren 'Bruce T' paylaşımı
'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi
'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz hakkında mahkeme kararını verdi
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim