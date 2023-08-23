Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman Bölgesi içerisinde, İsmet ALKURT (E-70), yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Nurettin AKSOY (E-55)’a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Nurettin AKSOY kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü İsmet ALKURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.