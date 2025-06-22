Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta yaz aylarında hava sıcaklıklarının, 45 dereceye ulaştığına, araç içi sıcaklıkların ise 50 dereceyi geçtiğine dikkat çekti.

Aşırı sıcakların, batarya tabanlı elektrikli (BEV) ve hibrit araçlarda hem batarya sağlığı hem de yolcu güvenliği açısından bazı riskleri beraberinde getirebildiğini ifade eden Yarkıner, tavsiye ettiği önlemleri şöyle sıraladı:

“Güneş altında uzun süreli parktan kaçının. Araçların doğrudan güneş ışığı altında, özellikle asfalt zemin üzerinde uzun süreli park edilmesi batarya sıcaklığını tehlikeli seviyelere çıkarabilir. Gölge alanlar, kapalı otoparklar veya güneşlikli alanlar tercih edilmelidir. Direkt güneş altında şarǰ yapılmasından mutlaka kaçınılmalıdır.

Batarya soğutma sisteminin sağlıklı çalıştığından emin olun. Modern BEV ve hibrit araçlarda batarya soğutma sistemleri mevcuttur. Periyodik bakım sırasında bu sistemlerin kontrolü ve gerektiğinde soğutucu sıvı seviyesinin kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sürüş ve şarj esnasında yüksek sıcaklığa dikkat edin. Yüksek hava sıcaklığında hızlı şarj işlemleri batarya ısısını artırabilir. Bu nedenle aşırı sıcak günlerde mümkünse yavaş şarj (AC) tercih edilmelidir. Şarjdan hemen sonra uzun yolculuklardan kaçınılmalıdır.

Araç içindeki elektronik sistemleri koruyun. Güneş altında kalan araç içi ekranlar, batarya kontrol üniteleri ve diğer hassas bileşenler zarar görebilir. İç kabin sıcaklığını azaltmak için cam filmi, güneşlik ve havalandırma sistemleri aktif kullanılmalıdır.

Ani performans taleplerinden kaçının. Yokuş çıkış, ani hızlanma gibi yüksek güç talebi gerektiren sürüş şekilleri sıcak havalarda batarya sistemini zorlayabilir. Bu tip kullanım şekillerine karşı dikkatli olunmalı, kademeli hızlanma tercih edilmelidir.

Araç yazılım güncellemelerini ihmal etmeyin. Batarya yönetim sistemleri (BMS), sıcaklık kontrolünü optimize edebilecek güncellemeler içerebilir. Bu nedenle üretici yazılım güncellemeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Her araç üreticisi, yüksek sıcaklık koşulları için belirli sınırlar ve öneriler sunar. Araç kullanım kılavuzundaki öneriler dikkatle takip edilmelidir.”

“Önlemlerin uygulanması hayati önem taşıyor”

Kıbrıs gibi yaz aylarında yüksek sıcaklıkların yaşandığı bölgelerde, elektrikli ve hibrit araçların güvenli, verimli ve uzun ömürlü kullanımı için belirtilen önlemlerin uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yarkıner, daha fazla bilgi için araç üretici bayileri ile görüşülmesini de tavsiye etti.