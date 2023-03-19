Deprem in 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul depremi uyarısı: 100 bin kişi ölebilir

İstanbul depremi uyarısı: 100 bin kişi ölebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya 'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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