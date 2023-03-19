Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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