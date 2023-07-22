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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu: 25 milyon insanın kullandığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsınız

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