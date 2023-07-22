Kılıçdaroğlu: 25 milyon insanın kullandığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsınız Kılıçdaroğlu: 25 milyon insanın kullandığı oyu yenilgi olarak tanımlayamazsınız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.