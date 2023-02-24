Deprem , 7 kilometre derinlikte oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya 'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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