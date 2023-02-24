Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.25'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu Konya'da 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu

Deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.