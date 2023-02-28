Dün Merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.



Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan son açıklamada, depremde iki kişinin hayatını kaybettiği, 140 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 40'ının tedavisinin devam ettiği, 12'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

29 BİNA YIKILDI, 32 KİŞİ KURTARILDI

Yıkılan 29 binanın altında kalan 32 vatandaş ise kurtarma ekiplerince enkazlardan çıkarıldı.

Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'ta eşya almak için girdikleri ağır hasarlı binanın depremde çökmesi sonucu enkaz altında kalan Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta da enkaz altında kalan Ali Şahingil ve bir kişi kurtarıldı.



5 katlı Buhara Apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın da cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.