Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Şahin, çöken binanın yanındaki apartmandan ekipler tarafından çıkartılan 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini vurguladı.

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek

Şahin, gazetecilere, yıkılan binanın depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor." dedi.

Vali Hulusi Şahin de bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Kapısının sıkışması sonucu binada kalan 4 kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Korku yaşayan bu kişiler, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binanın duvarına da zarar verdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, 6 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki Özbay Apartmanı çöktü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.