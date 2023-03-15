Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 96 şüpheli gözaltına alınmış, 36 zanlı tutuklanmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 47'si adli kontrol şartıyla, 16'sı ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 111 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.

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