Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, depremin ardından Malatya için seferber olan Van'daki ekipler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda yaraların sarılması için çalışma yürütüyor.

Depremden etkilenen vatandaşların geçici barınmaları için yaşam merkezlerinin oluşturulduğu Malatya'da, yıkılan ve savcılık incelemesi tamamlanan binaların enkazları güvenlik önlemleri altında kaldırılıyor.

Enkaz kaldırma sırasında tozun önlenmesi için TOMA araçlarıyla ıslatılan hafriyat, kamyonlarla belirlenen alanlara taşınıyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de deprem bölgesindeki yaraların sarılması için çalışmalara devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürüten ekipler, çocuklarla oyunlar oynayarak depremi unutturmaya çalışıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise aldıkları ihbarlar üzerine sahipsiz ve evcil hayvanların tedavileri ile aşılarını yaparak beslenmeleri için belirli bölgelere mama bırakıyor.