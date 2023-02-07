Depremde enkaz altında kalan Malatyasporlu kaleci Eyüp Türkaslan yaşamını yitirdi.

Açıklama hocası Yılmaz Vural'dan geldi.

Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu.

Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.

Acı haberin paylaşımı Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'dan geldi.

Vural, ''Ahmet'imiz öldü. Cansız bedeni çıkarıldı. Eşinin ve Malatyaspor'un başı sağ olsun'' dedi.

Kurtarma ekiplerinin kendisine ulaşacağı sırada bir deprem daha olduğunu söyleyen Vural, "Kurtarma ekipleri geldi tam ulaşılacak seviyeye getirdiklerinde 7.6 bir deprem daha oldu yandaki iki bina daha yıkılınca herkes gitti çocuk kaderiyle baş başa şu anda." diye konuşmuştu.

Yeni Malatyaspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaleci Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklanmıştı.