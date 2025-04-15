Maldivler, Gazze’deki saldırılara tepki olarak İsrail pasaportluların ülkeye girişini Meclis kararıyla yasakladı.

Cumhurbaşkanı Muizzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu yasa değişikliğini, 'Filistin’de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansıması' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi olarak 'Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmalarını' yinelediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi, yapılan değişikliğin hükümetin, 'İsrail tarafından Filistin halkına yönelik süregelen zulüm ve soykırım niteliğindeki eylemlere karşı kararlı duruşunu' ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Maldivler’in uluslararası hukuk ihlalleri konusunda hesap verilebilirlik çağrısını sürdürdüğü ve çeşitli uluslararası platformlarda İsrail'in eylemlerine yönelik açık eleştirilerine devam ettiği vurgulandı.

Hükümet, aynı zamanda Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasına yönelik uzun süredir devam eden desteğini de bir kez daha teyit etti.