Bakan Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Engeli ve özel gereksinime ihtiyacı olan her vatandaşımızın hakları, kazanımları, yaşam standartlarının geliştirilmesi ve topluma kazandırılması konusunda, farkındalık oluşturmak hepimizin görevi.

Unutmamalıyız ki, her sağlıklı insan aslında bir engelli adayı. Bunun bilinciyle hareket etmeli, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın içinde aktif biçimde yer alması, her alanda erişebilirlik hakkının korunması ve sağlanması için duyarlılık göstermeli, engeli olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli, seslerini duymalı, sorunlarına kalıcı çözümler üretmeli, sevgi, saygı ve hoşgörülü olmalıyız. Çünkü ‘Sevgi her engeli aşar.’

Bu duygu ve düşüncelerle, engeli olan tüm vatandaşlarımıza ve ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyor, bir kez daha yanlarında olduğumuzu bildiriyor, huzurlu bir yaşam diliyorum.”