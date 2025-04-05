Polisin açıklaması şöyle:

04.04.2025 tarihinde, saat 12:15 sıralarında Taşkınköy'de sakin Oktay Sadi SAYICI (E-57) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "Aterostlerotik Kalp Hastalığı, Obsturktif Akciğer Hastalığı, Siroz ve Çoklu Organ Yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Yılmaz'ın ölüm nedeni belirlendi

03.04.2025 tarihinde, Hamitköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Birol YILMAZ (E-54)'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin "Aterostlerotik ve Hipertrofik Kalp Hastalığı ile Kalp Krizi" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.