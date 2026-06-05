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Taraflar ayrıca, rekabet politikalarının geliştirilmesi, piyasalarda adil rekabet ortamının güçlendirilmesi ve ekonomik yapının daha etkin hale getirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulundu.

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Görüşmede, Rekabet Kurulu tarafından 2025 yılı Faaliyet Raporu hakkında Maliye Bakanı Berova’ya bilgi verildi.

Rekabet Kurulu Başkanı Av. Şifa Kırmızıgil başkanlığındaki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette, kurulun çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği olanakları değerlendirildi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, KKTC Rekabet Kurulu Başkan ve üyelerini kabul etti.

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