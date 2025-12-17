Açıklamada, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında istihdam edilen kamu işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı tarafından gerekli idari kararların alındığı belirtildi. Ayrıca, bu ödemelerin yapılabilmesi amacıyla 2026 yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nde gerekli ödeneğin ayrıldığı ifade edildi. Bakanlık, bu adımın devletin çalışanlarına karşı sorumluluğunu yerine getirme iradesinin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Maliye Bakanlığı, yargı sürecini başlatan ve açtıkları davaları kazanan işçilere yönelik tüm kıdem tazminatı ödemelerinin, mahkeme kararlarına uygun şekilde, zamanında ve usulüne uygun olarak yapıldığını da açıkladı. Hukukun üstünlüğünün devletin temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanırken, bu ilkenin taviz verilmeden uygulandığı kaydedildi.

Basında yer alan “Mandamus davası açıldığı” ya da “Mandamus kararı alındığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, mevcut durumda mahkemeden alınan kararın yalnızca Mandamus başvurusu yapılabilmesi için verilen bir ön izin niteliğinde olduğu ifade edildi. Anayasa’da Mandamus’un, bir yetkinin kullanılmasını sağlamak amacıyla verilen emirname olarak tanımlandığı hatırlatılırken, sendikalar tarafından dile getirilen “zafer kazanıldığı” yönündeki açıklamaların asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu savunuldu.

Bakanlık açıklamasında, tüm mahkeme kararlarına eksiksiz şekilde uyulduğu, gerekli hassasiyetin gösterildiği ve 2026 mali yılı içerisinde yapılacak ödemelere ilişkin planlamaların tamamlandığı bir kez daha vurgulandı. Şeffaf yönetim anlayışı gereği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin öncelik olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, kamu çalışanlarının haklarının devlet güvencesi altında olduğu belirtilerek, hukukun üstünlüğü ve mali disiplin çerçevesinde tüm ödemelerin eksiksiz şekilde yapılacağı kaydedildi. Maliye Bakanlığı, kamuoyunu saygıyla bilgilendirdi.