-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 13.00’te başladı.

Bütçe görüşmeleri gündemiyle 8’inci toplantısını yapan Genel Kurul’da ilk olarak 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi görüşüldü.

Sayıştay bütçesi… Uluçay: Sayıştay’da denetim kadrosu genişletilmeli

Bütçe ile ilgili ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay aldı. Uluçay, Sayıştay çalışmaları ve Sayıştay raporu ile ilgili bilgiler verdi.

“Kıt kaynaklarla ekonomisini yürütmeye çalışan KKTC’nin harcadığı her kuruş çok önemlidir” diyen Uluçay, kamu kaynaklarının etkin yönetimi açısından denetimin başrolde olduğunu kaydetti. Uluçay, bu denetim çerçevesinde de Sayıştaylığın ortaya koyduğu çalışmaların ülke açısından yönlendirici olduğuna vurgu yaptı.

Sayıştayın 89 kişilik denetçi kadrosu olduğunu belirten Uluçay, bu kadroların 36 tanesinin dolu olduğunu 16 kitabet personeli de bulunduğunu belirterek, Sayıştay bünyesinde toplam 52 personel olduğunu kaydetti. Uluçay, denetçi istihdamı için çalışma yapılacağını kadroların artırılacağını söyledi.

Kadrolardaki eksikliğin denetim süreçlerinde sorun yarattığını belirten Uluçay, yetişen personelin bir süre sonra başka görevler dolayısıyla kurumdan ayrılmasının zaman zaman kurumdaki eksikliklerin ortaya çıkmasını sağlayan bir unsur olduğunu kaydetti.

Solyalı: Hükümet denetlenmek istemiyor

Bütçe ile ilgili söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı da Sayıştay’daki eksikliklere dikkat çekerek, hükümetin denetlenmek istemediğini savundu.

Sayıştay’da yıllardır birçok eksiklik olduğunu ve bunun Sayıştay tarafından da defalarca dile getirildiğini kaydeden Solyalı, şunları kaydetti:

“Sayıştay bizim için çok kıymetli olan kurumlardan biri. Komite çalışmalarında Sayıştay için şöyle bir ifade kullanıldı, “Denetçi var denetim yok”. Yıllardır bu kurumlar eksiklikleri ve rahatsızlıklarını dile getiriyor ancak hükümet bunu görmezden geliyor çünkü hükümet denetlenmek istemiyor. Sayıştay’ın denetim için araca ve fiziksel kapasiteye ihtiyacı var. Yeni alınan insanların yerinde denetim yapmasına ihtiyacı var ancak kocaman Sayıştay’da bir tane resmi hizmet aracı var. Lütfen Sayıştay’a yeterli sayıda aracı temin edin ve denetimlerin eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlayın.”

Şahiner: Sayıştay 2026’da zor bir yıl geçirecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner de, Sayıştayın 2026 yılında hükümetin attığı adımlardan dolayı zor bir yıl geçireceğini kaydetti.

Hükümetin yetkisiz harcamalar ve kaynak dağıtımından dolayı Sayıştayın rutin denetimlerini yapamaz duruma geldiğini savunan Şahiner, Sayıştayın hükümetin yetkisiz harcamalarını denetlemek zorunda kalacağını söyledi.

Sayıştayın etkin çalışmaları bulunduğunu kaydeden Şahiner, Sayıştayın Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili bir rapor yayınladığını, bu raporun sert olduğunu ve Başsavcılığa iletilmesi gereken doneleri içerisinde bulundurduğunu kaydetti. Şahiner, Toprak Ürünleri Kurumu’nda yaşananların bedelini çiftçinin ödediğini savundu.

Limanlarla ilgili de rapor bulunduğunu kaydeden Şahiner, raporda birçok nokta bulunduğunu ve tüm bunların Sayıştay tarafından sorgulanacağını kaydetti.

Kamera cezaları, karayolları ile ilgili ve taş ocakları ile ilgili konuların da Sayıştay gündeminde olduğunu dile getiren Şahiner, tüm bu konuların Sayıştay gündeminde olduğunu söyledi.

2026 Yılında onlarca soruşturmaya açılacak başlık bulunduğunu söyleyen Şahiner, Güngör çöplüğü ve fiber optik projenin de bu başlıklar içerisinde olduğunu söyledi.

Berova: Sayıştay’ın güçlenmesi için adımlar attık

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sayıştay Komitesi’nin oluşum sürecine, Sayıştay’ın kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve Ercan Havalimanı’na ilişkin hazırlanan rapora dair değerlendirmelerde bulundu.

Berova, Sayıştay Komitesi’nin kurulmasına yönelik ilk adımların Ulusal Birlik Partisi (UBP) tarafından atıldığını hatırlatarak, kendi grup başkan vekilliği döneminde yapılan iç tüzük değişikliğiyle birlikte Sayıştay Komite Başkanlığı’nın denetim görevini üstlenen ana muhalefet partisine verilmesini sağlayan bir düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti. Bu düzenlemenin ardından Sayıştay Komitesi’nin düzenli ve istikrarlı şekilde toplanarak kararlar ürettiğini vurgulayan Berova, komitenin devlet denetimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Berova, Komite Başkanı Teberrüken Uluçay ile komite üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Maliye Bakanlığı olarak kadro artırımı taleplerini destekliyoruz”

Hükümetleri döneminde Sayıştay’ın kadro yapısını güçlendirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını dile getiren Berova, geçmişte 15-20 yıllık süreçte farklı hükümetlerin de görev yaptığını ancak Sayıştay kadrolarının doldurulması konusunda bugünkü hükümet döneminde geçmişe kıyasla daha somut ve kapsamlı adımlar atıldığını söyledi. Yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen sınav sonucunda çok sayıda denetçinin Sayıştay kadrosuna katıldığını ifade eden Berova, bu gelişmenin kurumun denetim kapasitesini artıracağını kaydetti.

Teşkilat yasası kapsamında Sayıştay denetçileriyle ilgili kadrolarda halen boşluklar bulunduğunu belirten Berova, yapılan sınavlarda genç ve başarılı adayların yüksek notlarla kadrolara yerleştiğini söyledi. Maliye Bakanlığı olarak Sayıştay Başkanlığı ve Personel Dairesi’nden gelecek kadro artırımı taleplerini desteklediklerini ifade eden Berova, bu yöndeki taleplere onay verilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Resmi hizmet araçları konusunda genel bir sıkıntı yaşandığını da dile getiren Berova, son 10-15 yılda araç alımlarına yönelik çeşitli adımlar atıldığını belirtti. Bununla birlikte, bu yıl görevle görevlendirilen personele ödenen yollukların ekonomik değerini yitirmesi nedeniyle güncellendiğini ve daha makul bir seviyeye getirilmesi için azami çabanın gösterildiğini ifade etti.

Ercan Raporu… Berova: Ne gerekirse yapılacak

Sayıştay Komitesi tarafından hazırlanan Ercan Havalimanı raporunun Maliye Bakanlığı’na resmi olarak bir gün önce ulaştığını açıklayan Berova, raporun oldukça kapsamlı ve kalın bir dosya olduğunu söyledi. Raporun satır satır incelenmeden değerlendirme yapılmasının doğru olmayacağını vurgulayan Berova, 59 milyon TL’lik tutar ve sözleşmelerle ilgili olarak geçmişte, dönemin bakanlarının da dahil olduğu uzun ve detaylı tartışmalar yaşandığını hatırlattı.

Berova, Ercan Havalimanı’nın tahsilatlarıyla ilgili olarak yaklaşık altı aydır kapsamlı bir denetim sürecinin yürütüldüğünü belirterek, bu çalışmada deneyimli maliyecilerin yanı sıra Gümrük Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi ve Maliye Teftiş Kurulu’nun yer aldığı bir denetleme komitesinin görev yaptığını söyledi. Komitenin 2018 yılından bugüne kadar olan süreci inceleme altına aldığını aktaran Berova, gelinen aşamada incelemenin tamamlandığını ve raporlama sürecine geçildiğini kaydetti.

Hazırlanan taslak raporun en yakın zamanda sunulacağını, pazartesi günü ise denetim komitesinin taslak raporla ilgili olarak kendilerine detaylı bir sunum yapacağını belirten Berova, raporda ortaya konacak her bulgunun ve çıkacak her ödeme emrinin eksiksiz şekilde uygulanacağını vurguladı.

Berova, bu konuda kamuoyunun hiçbir şüphesinin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Berova’nın konuşmasının ardından 184 milyon 653 bin TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi kabul edildi.