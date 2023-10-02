GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Polis Teşkilatında istihdamların önemine ve yasaların güncellenmesi gerekliliğine dikkat çeken Manavoğlu, “Polisin ciddi anlamda istihdama ihtiyacı var. Polisin normal istihdam konusunun dışına alınması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kurumların istihdamı Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden değildir ve bu nedenle de bu kadar rahat istihdam yapılabiliyor. Kaç kişi emekli olursa o kadar kişi alınma durumu vardır protokolde. Eğer ihtiyaç olmayan pek çok bakanlığa istihdam yaparsan polisin ihtiyacını alamazsın. Polis ve sağlıktaki ihtiyacın ayrılması lazım ve bunun üzerinden sınavla istihdam yapılması gerekiyor. Kara sınır kapılarına da sivil hizmet görevlisi değil polis alınmalıdır. Elimizdeki imanları daha elverişli kullanmalıyız. Bu ülkede her şeyin çözümü var. Bu ülke insansız, kaynaksız ve çaresiz bir ülke değil. Polis çok ciddi anlamda ezilmektedir. Eğer polise sahip çıkılmazsa bu mesleğin tercih edilme konusunda ciddi endişelerim var. Polise ciddi anlamda açılımlar yapılması gerekiyor. Ülke zaten ciddi anlamda asayiş sıkıntı yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.