13 Aralık 2025 tarihinde saat 05.45 sıralarında, Ecevit Caddesi üzerinde Fine Tshımanga Ilunga (25), 96 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JN 707 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyir halindeyken kaza yaptı.

Polis açıklamasına göre sürücü, sağa meyilli viraja geldiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, gidiş istikametine göre yolun solundan çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle kaza yapan sürücü tutuklandı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.