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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu.

Manavoğlu, önümüzdeki ara seçimde katılım noktasında endişeleri olduğunu dile getirerek uyarıda bulundu.

Manavoğlu, "Ülke siyaseti çok kolay bir ortamda değil. Önümüzü göremiyoruz. Şu anda muhalefette eksik var. O eksiğin giderilmesi için farklı bir oluşuma gerek var ama bunun ne kadar sağlıklı olacağı tartışılır. Kimse kendini kandırmasın. Artık herkes bireysel düşünüyor. Kolektif hareket anlayışından da uzaklaşıldığı için bu hal gelindi” dedi.

Manavoğlu, “Kötü olan çok insan sandığa gitmeyecek ve bu bize çok kötü bir engel olacak ve bir sonraki genel seçime de etkisi olacak. 25 Haziranda çıkacak olan katılım ve sonrasında yükselecek olan konuşmalar bir sonraki seçimde örnek teşkil edecek ve sandığa gitmeyen sayısını artıracak. Boykot kelimesinden vazgeçilmezse ve boykot kelimesini yükselten gruplar insanlar ve partiler bu ülkenin geleceğini ipotek altına sokmaktadırlar ve ciddi zarar vermektedirler. Hiç istemediğiniz bir memleket yaratacaksınız. Boykot edip sandığa gitmeyenler ağzını açmasın” ifadelerini kullandı.