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İsias Otel davasında gizlilik kararı alınması hakkında konuşan Manavoğlu, “Buradaki esas suç unsuru çıkılan iki kattır. Normalde 5 kat olması gereken bir binaya statiği katı kaldırmasına göre bina yapılmışsa bunun üzerine 2 kat daha çıkılırsa o izin verilmemeliydi. O izni veren o izni onaylayan ve yasal hale getiren herkes suçludur. Burada bir katliam var, bu emsal teşkil edecek bir davadır. Süreç bizim hassasiyetimiz nedeniyle çok hızlı gelişti. İsias davasında gizlilik kararının neden alındığına dair gerekçeli bir açıklama talep edilmesi gerekmektedir. Bu dava emsal teşkil edecek bir davadır. Önümüzdeki süreç çok önemlidir ve kesinlikle bunun peşini hiçbirimiz bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.