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Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu…

“MAAŞLARI ÖDEYEMEYECEKLER”

Son dönemlerde sık sık konuşulan kabine değişikliği ve Başbakan Üstel’in kabine değişikliği hakkındaki açıklamasını değerlendiren Gülşah Sanver Manavoğlu, “Bu hükümetin çıkıp ağustos ayından sonra maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi lazım. Bütçedeki açık kapanamayacak. Türkiye Cumhuriyeti ciddi sıkıntılar içinde boğuşurken sana ne kadar cömert davranabilecek? Merkez bankasının tüm avansı çekildi, sosyal sigortalar borçlandı, piyasadan borçlar alındı, bunlar nasıl geri ödenecek? Kurumlar vergisi yatırılacak. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamayacak. Eğer sıkı bir tasarruf yapılmazsa yıl sonunu bulamayacağız” dedi.

“BAKANLAR KURULU İÇİNDE DE WİN-WİN OYUNU OYNANIYOR”

Manavoğlu, “Maliye bakanıyla ilgili çok soru işaretleri var. Sigortacılıktan geldiği içini insan ilişkileri çok iyi biridir ve bununla götürmeye çalışıyor. Bugüne kadar elle tutulur bir cevap almadım bakanın çıktığı programlardan. Ekonomi ciddi bir konudur. Ancak hala daha hükümetçilik noktasında gitmeye çalışıyor. Herkes kendi oturduğu koltuk için bir yatırım yapıyor ve 2024 yılındaki olası erken seçim için herkes -miş gibi davranıyor ve Bakanlar kurulu içinde de win-win oyunu oynanıyor. Gelmiş olduğumuz noktada siyaset batağa sürüklendi ve birileri içinden çıkamayacak” şeklinde konuştu.

“BU YAPILAN KAVGA ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİR ŞEY GETİRMİYOR”

Konuşmasının devamında Manavoğlu sistem değişikliğine de değinerek, “, “Bir defa zihniyet tamam değil. Sistem değiştirsen de bu zihniyetle olmaz. Ancak durumda şöyle bir durum ortaya çıktı. Dışarıdan baktığımda ve bu çerçeveyi genel düşündüğümde şunu görüyorum. Ortada partiler var. 3 parti bir hükümet oluşturdu ve bunların karşısında muhalefet partileri var. Bir de sürekli muhalefet ve iktidarı eleştiren kişiler var. Bunları eleştiren kişiler sandığa da gitmiyor. Eğer sandığa gitmiyorsan konuşma artık. Bu meclis senelerdir böyle. Muhalefetin görevi muhalefetini en etkin şekilde yapıp yasaların doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır. Bu yapılan kavga zaman kaybından başka bir şey getirmiyor” ifadelerini kullandı.