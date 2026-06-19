Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 48'inci Güzelyurt Portakal Festivali ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ülkede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile belediye meclis üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, iki belediye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler ele alınırken, heyet iki belediyenin ortak katkılarıyla faaliyet gösteren Güzelyurt Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Program kapsamında ayrıca, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğinde geliştirilen su yükleme noktaları yazılımının tanıtımı da yapıldı.

Güzelyurt Belediyesi Bostancı Şubesi’nde tanıtılan sistem sayesinde vatandaşlar, su kartlarına 7 gün 24 saat kredi kartıyla yükleme yapabilecek ve su borçlarını vezneye gitmeden ödeyebilecek.

- Özçınar

Tanıtım programında konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yeni sistemin vatandaşlara su faturalarının ödenmesinde kolaylık sağlayacağını belirterek katkılarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Özçınar, uygulamanın iki belediye arasındaki uzun yıllara dayanan iş birliğinin bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu çalışma, yarım asırlık kardeşliğimizin somut bir göstergesidir.” dedi.

- Dutlulu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, vatandaşların su faturalarını daha hızlı ve kolay ödeyebilmeleri amacıyla geliştirilen sistemin önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Dutlulu, Güzelyurt ile uzun yıllara dayanan kardeşlik bağlarının devam edeceğini vurgulayarak, “Belediye başkanları değişse de biz her zaman Güzelyurt Belediyesi’nin ve Güzelyurt halkının yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.