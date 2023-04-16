Obruklar Konya Ovasının ardından Aksaray sınırlarında da görülmeye başlandı. Obruklar çevre halkında tedirginliğe neden olurken, 10 gün önce bir obrukla karşılaşan Sultanhanı ilçesi sakinleri bugün 2. bir obrukla karşı karşıya geldi. Köyden mantar aramak için araziye çıkan gençler yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde bir obruk buldu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre mesafede oluşan obruk çevre halkında da tedirginlik oluşturdu.

Tepeköy çöl bölgesi olarak adlandırılan araziye motosikleti ile mantar toplamaya giden Ramazan Dölek (17) obruğu fark etti. Dölek, “Arkadaşlarımızla bu bölgeye mantar toparlamaya geldiğimizde etrafta motosiklet ile gezerken bir anda obruk karşımıza çıktı. Daha önceleri geldiğimizde bu obruk yoktu, bu obruk yeni oluşmuş ve açık alan olduğu için çok tehlikeli. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz” dedi.

Oluşan obruğun 100 metrelik çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

İHA