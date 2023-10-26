Düzce'de ormandan topladıkları mantarı yiyen iki aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Gölyaka ilçesine bağlı Zekeriya Köyü Kadirler Mahallesinde meydana geldi. Ormandan topladıkları zehirli mantarları yiyen iki aileden 8 kişi fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Yahya Öncel (39), Yusuf Öncel (7), Meryem Öncel (39), Gamze Öncel (13) ve Nergis Öncel (14) Tuğba Arı (26), Emel Arı (26) ile Ramazan Arı (30) kaldırıldıkları Gölyaka İlçe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Zehirlenen 8 kişi, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere sevk edildi.

Zehirlenen 7 kişinin durumunun iyi olduğu Yahya Öncel'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.