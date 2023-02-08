Görür, "Ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde. En son 1790'larda olmuş. Burası yakında kırılır" diyerek Erzincan, Tunceli ve Bingöl için uyarı yaptı.

Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan-Bingöl arasındaki fay hattındaki olağan riskleri açıklayarak dikkat çekti. Görür Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Görür Erzincan-Bingöl arasındaki fay hattındaki riskli olduğunu belirterek Doğu Anadolu Bölgesi'nde her zaman depremlerin görülebileceğini ifade etti.

“YAKINDA BURADA KIRILIR”

Prof. Dr. Naci Görür, "Ama, en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. Kuzey Anadolu fayı üzerinde. En son 1790'larda olmuş. Burası yakında kırılır. Bir tarih vermek doğru değil. Ancak çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

TUNCELİ DE VAR

Naci Görür'ün işaret ettiği bölgede riskli illerimiz olan Erzincan ve Bingöl'ün yanı sıra Tunceli de bulunuyor.