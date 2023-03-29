İstanbul'un 39 ilçesinden sucuklar toplanarak laboratuvar ortamında incelendi. Denetçiler, hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucukları tespit etti.

Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği (GLADER) Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, sucuğun üzerindeki etiketin okunması gerektiğini belirtti.

Sucuğun hileye açık bir gıda maddesi olduğunu hatırlatan Orhan, "Son kullanma tarihine bakılmalı.Aynı zamanda üzerinde içlerinde neler olduğu yazmak zorunlu. Etiket tebliğine göre, bunların yazılması zorunludur. Fiyat ucuzsa, incelemelerinde dikkatli olmaları gerekir." uyarısında bulundu.

"ETİKETLER ÇOK İYİ OKUNMALI"



Yaptıkları araştırmalarda hiç hayvansal hücrenin olmadığı sucukları tespit ettiklerini belirten Orhan, "Kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için hayvansal gıdalara karşı özellikle bitkisel proteinler kullanılıyor. Bunlar diğer sanayi tuzları ile kamufle edilmesinden tutun içerisine bir sürü hadiseler katılabiliyor. Bunları etiket tebliğine göre yazmamız zorunlu olduğu için vatandaş o yüzden etiketleri çok iyi okumalı." dedi.



Entegre üretim tesislerinde hilelerin çok daha gelişmiş durumda olduğunu ifade eden Orhan, "Yapılan çalışmalarda hiç hayvan hücresi olmadan tamamen bir hayvan gıdası gibi hayvansal gıda elde edilmiş ürünler yapıldığına şahit olduk." diye konuştu.

Orhan soya unu, tuz, tatlandırıcı ile üretilmiş sucuğa et tadı verildiğini ifade ederek, "Bu anlamda çok gelişmiş teknolojiler var. Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz. Bunun yakalanması çok zor. Ciddi bir laboratuvar ile kimyasal muyanesinin yapılması gerek. Türkiye'de bu laboratuvarların sayısı sınırlı. Siz protein oranı olarak baktığınızda yüzde 22 protein var ama önemli olan o proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Et yerine ot yiyoruz." diyen Orhan, "Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk." şeklinde konuştu.

"TAVUKTAN DA OTTAN DA SUCUK YAPILIR"

Marketlerde etten üretilen sucuğun kilosu 188 lira, tavuk sucuğun kilosu 87 liradan satılırken, kasaplarda ise et sucuğun kilosu 300 lira ile 350 lira arasında değişiyor.

Kasaplar ise kendi sattıkları sucuğun marketlerden daha güvenilir olduğunu savundu.

Kasap Özcan Yazıcı, sucukta hilenin rahatlıkta yapıldığına dikkat çekerek "Soya sosu, baharat, tavuk taşlığı koyabilir. Tavuk bile çeksen sucuk tadı olur. Kullanılan iyotlu tavuğu bile sucuk yapabilir, istediği fiyata satabilir. Tavuktan da ottan da sucuk yapılır, vatandaş zaten içeriğine bakmıyor. Biz burada doğruyoruz, yağsız tuzsuz veriyoruz." dedi.

"ÜZERİNDE NE OLDUĞU YAZIYOR"

Kasap Arif Aydın "Sucuğun kilosu 330 lira. Et fiyatına göre şu an fiyat normal. Bizim sucuklarımızın üzerinde ne olduğu yazıyor ama yine de içine madde koyuyorlar" diye konuştu.

30 yıldır kasaplık yapan Cengiz Uysal ise "Sucuğun kilosu 300 lira. Müşteri istediği eti seçiyor, istediğini veriyoruz. Her şey müşterinin gözü önünde yapılıyor, hazır satmıyoruz" şeklinde konuştu.