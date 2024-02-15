Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

NTV canlı yayınına bağlanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Dalgalar 3 metreyi buluyor. Arama çalışmalarımızda en kısa zamanda olumlu haberler alırız diye düşünüyorum. Gemideki 6 personel de Türk vatandaşı.

Marmara Adası’ndan Gemlik’e gelmek üzere yola çıkıyor.” dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Batuhan A isimli gemi son durum: Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.

Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır." denildi.

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.