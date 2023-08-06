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7,7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.

AFAD'ın bildirdiğine göre, Marmara Denizi 'nde Yalova açıklarında saat 18:29'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

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