AFAD'ın bildirdiğine göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 18:29'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Bedelli askerlikte yeni dönem Bedelli askerlikte yeni dönem

7,7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.