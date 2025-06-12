Büyükçekmece açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, 12 Haziran saat 02.33’de meydana gelen depremin 8.36 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi’nin ölçümüne göre ise depremin büyüklüğü, 3.7, derinliği ise 7.4 kilometre olduğu belirtildi.

Sabaha karşı bir deprem daha

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında sabaha karşı saat 4.17’de bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1, derinliğini 7.9 km olarak aktarırken, AFAD, depremin büyüklüğünü 2.8, derinliğini 4.9 km olarak aktardı.