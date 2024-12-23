Hafta sonu Akdeniz ve Marmara bölgelerinde art arda depremler meydana geldi.



21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık Pazar günü saat 15.08'de ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

22 Aralık'ta Akdeniz'de 4,1 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Saat 14.53'te 4,1 büyüklüğünde ve saat 22.09'da 4,7 büyüklüğündeki depremler Muğla'nın Datça ilesi açıklarında meydana geldi.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi ve Akdeniz'de yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KUMBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Marmara Denizi'nde olan 4 büyüklüğünden küçük depremleri değerlendirmeklerini söyleyen Görür, "Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AKDENİZ'DE ART ARDA DEPREMLER

Naci Görür, Girit adası açıklarında olan 4,7 büyüklüğündeki depremin Plini-Strabo zonu üzerinde olduğunu söyledi. Bu bölgede sık sık depremler olduğunu söyleyen Görür, "Bu zon Helen-Kıbrıs yaynın bir parçası." dedi.