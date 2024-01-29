Marmara Denizi'nde deprem sonrası oluşabilecek tsunamiye karşı deprem tsunami gözlem istasyonu kuruldu. Bu istasyondan gelecek erken veriler sayesinde can kayıplarının önüne geçilebilecek.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından İstanbul Kartal'da kurulan istasyon sensörlerden oluşuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rastahane Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özeneri "Hiçbir zaman pasifikte olan bir tsunami gibi tsunami beklemiyoruz ama yine de 40 santimlik bir dalganın insanların ayağını yerden keserek can kaybına yol açacağı düşünülürse bu istasyonların önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Kıyıda veya denizde veya kıyıdan 100-150 kilometre içersinde büyük bir deprem olduğu zaman tsunami riski bulunmakta." açıklamasında bulundu.

Kartal'da kurulan istasyon veri göndermeye başladı. Benzer istasyonlarından Marmara Denizi'nin çevre illerine 20 adet kurulması planlanıyor. Sistem tamamlandığında olası tsunami riski halinde telefonlara SMS'le uyarı gönderilecek.