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MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

İLK 10 ŞEHİR ARASINDA Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

TARİHİNDE BİR İLK Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

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Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

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