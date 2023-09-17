Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da programa veda eden isim bu gece belli oldu.

Eda, Ayaz , Gamze ve Sefa'nın kaldığı potada Ayaz birinci , Eda ikinci, Sefa üçüncü,  Gamze ise dördüncü oldu.

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Yarışmadan elenen isim Gamze oldu.