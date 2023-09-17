Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da programa veda eden isim bu gece belli oldu.
Eda, Ayaz , Gamze ve Sefa'nın kaldığı potada Ayaz birinci , Eda ikinci, Sefa üçüncü, Gamze ise dördüncü oldu.
Yarışmadan elenen isim Gamze oldu.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da programa veda eden isim bu gece belli oldu.
Eda, Ayaz , Gamze ve Sefa'nın kaldığı potada Ayaz birinci , Eda ikinci, Sefa üçüncü, Gamze ise dördüncü oldu.
Yarışmadan elenen isim Gamze oldu.
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