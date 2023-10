Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Masterchef All Star'da heyecan giderek artıyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışma sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Masterchef All Star'a bu defa Hasan ve Cemre arasındaki diyalog damga vurdu. Hasan'ın Cemre'ye sert sözleri herkesi şaşırttı.

Danilo Şef'in Hasan'a, 'Cemre ile konuşma fırsatın oldu mu?' diye sorması üzerine Hasan'ın verdiği cevap olay oldu.

Hasan; 'Yardımcı olmam derse kenardan izler. Geçen hafta yaşanan bir mevzuyu bu haftaki bir takım oyununa yansıtmak doğru değil bence' dedi.

Hasan'ın bu sözleri karşısında yüz ifadesi oldukça değişen Cemre ise; 'Yani bir şeye kızdıysak bir sonraki hafta unutmamız mı gerekiyor?' diyerek Hasan'a cevap verdi. Olayların giderek zorlaştığı yarışmada bu diyalog karşısında gergin anlar yaşandı.