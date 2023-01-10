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MasterChef finalistlerinden biri olan Metin Yavuz’un nişanlısı güzelliği ile gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef yarışmacısı Metin, Ecem Eseler ile nişanlı.
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24 yaşındaki yarışmacı Metin Yavuz ve Ecem Eseler mart ayında nişanlandı.
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Yarışma sonrası nikah masasına oturacak olan çiftin fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
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Metin Yavuz’un nişanlısı Ecem’in paylaştığı fotoğrafın altına takipçileri “Ne şanslı adamsın”, “Aşksınız siz”, “İki güzel yüz çok güzel bebekleri olur maşallah”, “Ne kadar yakışıyorsunuz maşallah” yorumunda bulundular.
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Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.