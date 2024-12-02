Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.

Kaan, Semih, Kerem ve Şirin'in potada olduğu MasterChef'te 1 Aralık Pazartesi akşamı eleme gecesi heyecanı yaşandı.

Peki, MasterChef Türkiye'de kim elendi?

İLK TURUN PUAN DURUMU

Şefler, ilk turda yarışmacılardan Konuralp Pirinci ile yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi.

İlk turda Kerem toplamda 18, Kaan 15, Şirin 15, Semih ise 20,5 puan aldı.

İkinci turda ise yarışmacılar Duxelle Pirzola adlı tabağını en iyi şekilde yapmak için mücadele etti.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Masterchef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu. 32 puan alan Kaan Masterchef'e veda etti.

Mehmet Şef, "Güzel adamsın. Sen zaten mesleğinde belli bir noktaya gelmiş bir adamsın, buraya neden geldiğini de bize çok iyi açıkladın. Beraber makara yapıyorduk. Çok yapıyorduk. Mesleki olarak sana söyleyeeek bir şeyim yok zaten sen ustalık yapan bir adamsın" dedi.

MasterChef' 10'uncu olarak veda eden Kaan "5-6 aydır buradayız, ne güzel eğlendik, ne güzel yedik, içtik. Tanıştığıma çok memnun oldum. Güzel günler geçirdik. Güzel adamlarsınız. Hepimizin yolun açık olsun" diyerek MasterChef'e veda etti.

Kısa sürede çok tecrübe kazandığını belirten Kaan "İyi ki gelmişim, iyi ki MasterChef'e katılmışım" ifadelerini kullandı.