Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale sayılı günler kaldı.

8 Aralık Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşanan MasterChef'te; Emre, Erim, Şirin ve Beyza tüm hünerlerini sergiledi.

"YARATICILIK KONUSUNDA SINIFTA KALDINIZ"

İlk turda mor soğanla yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılara Somer Şef, tadım sonrası “Bu akşam lezzetler yerinde ama yaratıcılık konusunda sınıfta kaldınız” dedi.

İLK TURUN PUANLARI

Erim ilk turda şeflerden toplamda 20,5 puan alırken; Beyza ise 20 puan aldı.

Şirin, şeflerden toplam olarak 17,5 puan aldı. Emre ise toplamda 19,5 puan alarak ikinci tura geçti.

"ASIL YARIŞ ŞEF TABAĞINDA OLACAK"

İlk turun puanlaması yapıldıktan sonra Somer Sivrioğlu, “Bu bir hazırlık turu gibi oldu. Asıl yarış galiba bu gece şef tabağında olacak” ifadelerini kullandı.

İkinci turda “Bugüne kadar finalde yaptığımız en zor tabak geldi” diyen Somer Şef, hazırladığı "Dumpling-Dim Sum" adlı tabağı anlattı.

Yarışmacılar, 75 dakika boyunca Somer Şef'in tabağına en yakın tabağı yapmaya çalıştı. Tadım sonrası puanlamaya geçildi.

İKİNCİ TUR PUANLAMASI

Erim ikinci turda 20 puan alarak toplamda 40,5 puana ulaştı. Beyza ise 18 puan alıp 38 puana yükseldi.

Tabağında soslar ve karidesli mantısı eksik olan Emre, ikinci etaptan 11,5 puan alarak 31 puana ulaştı.

Arkadaşlarının yanına giden Erim ve Beyza'nın ardından Şirin ve Emre son ikiye kaldı.

İŞTE ELENEN YARIŞMACI

Bir mantısını yapamayan Şirin, ikinci turda 17 puan aldı ve toplamda 34,5 puana ulaştı. Böylece MasterChef’e veda eden isim Emre oldu.

Şirin, Emre için “Abim olarak görüyorum onu. Arkada da hep söylüyordum ona. Tanıdığım en temiz kalpli insanlardan biri. Çok üzüldüm onun elenmesine” ifadelerini kullandı.

"SENİN YOLUN HEP AÇIK"

Danilo Şef, Emre için “Bazen bir söz fazladır, bin tanesi azdır. Senin MasterChef yolculuğun çok iyiydi. Ne kadar yetenekli olduğun ortada. Muhteşem bir insansın, senin gibi temiz adamlar aramızda çok az. Bunu hiç kaybetme. Senin hep yanında olacağız zaten. İyi ki geldin, iyi ki varsın” dedi.

Mehmet Şef, “Seni yetiştiren ustalar benim arkadaşım. Seni iyi yetiştirdiklerini biliyorum. Bugün çok saldırmadın bence, elinden gelenin fazlasını yapamadın. Senin yolun hep açık. Burada 8. ya da 9. olman önemli değil. Seni tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"KENDİNE DAHA ÇOK İNAN"

Somer Sivrioğlu, “Burada finale çıkabileceğine bugüne kadar en az inanan insan sendin. Ben senden bugüne kadar kötü yemek yemedim. Daha çok kendine inanman lazım, en büyük eksiğin bu. Bizi saf bir sevgiye inandırdın. Sana hep takıldım ama orada güzel şeylere olan özlem vardı. Şurada herkesin en sevdiği yarışmacısın. Güzel yürekli bir delikanlısın. Sen buradan bu gece en kötü tabağı yaptığın için ayrılıyorsun” dedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gözyaşlarına boğulan Emre, “Gerçekten duygu patlaması yaşıyorum şu an. Birçok insanın hayali burası, benim de öyleydi. Çok güzel bir serüven burası. Buradaki herkesi tanıdığım için çok mutluyum. Özgüven problemim var şefim, onu aşamadım. Bugün aştım ama son günüm oldu. Size çok teşekkür ederim. En büyük teşekkürü eşime ediyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah dışarıda çok güzel işler yaparım” sözleriyle veda etti.